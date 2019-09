Incita il figlio a picchiare i compagni di scuola: denunciata una mamma di 31 anni

Ha incitato il figlio a picchiare gli altri due compagni di scuola, minacciando poi di vendicarsi sulle famiglie e sui bambini stessi. A finire nei guai la mamma 31enne di uno studente di 11 anni che frequenta la prima media in una scuola della città.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio risale alla mattina del 17 settembre. Verso le 8 due ragazzini di 12 anni, prima di entrare a scuola, notano per terra un braccialetto dorato, chiedono ad alcuni compagni se sia loro e non trovando il proprietario vanno in classe per la prima ora di lezione. Poco dopo la preside entra in aula chiedendo se qualcuno avesse trovato il bracciale di bigiotteria che era stato smarrito poco prima da un ragazzino di prima media. I due dodicenni restituiscono subito il bracciale, felici di aver contribuito a ritrovarlo. Tutto però degenera all'uscita di scuola quando l'unidicenne aggredisce i due compagni di un anno più grandi, tirando pugni e calci al volto e alla testa. Poco distante la madre, anzichè bloccare il figlio, lo incita a continuare a proseguire con le violenze, pensando che i due coetanei fossero in realtà ladri: «Picchiali ancora» e poi «Veniamo a casa vostra e vi uccidiamo tutta la famiglia».

L'intervento dei carabinieri

I due dodicenni, che fortunatamente non hanno subito gravi traumi, una volta rientrati nelle proprie abitazioni hanno raccontato tutto ai genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri. I militari della stazione di Padova principale hanno svolto tutti gli accertamenti, denunciando la 31enne per istigazione a delinquere e minacce. La preside dell'istituto ha anche fatto richiesta ai carabineri di oraganizzare alcune lezioni tra le classi sul tema del bullismo.