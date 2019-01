«Parlerai ancora per poco», lettera di minacce a Sartorato, consigliere di Casalserugo

Ancora sotto shock, sebbene siano passate ormai diverse ore.

La minaccia

Un amaro e terribile ritorno a casa per il consigliere comunale di Casalserugo Cristian Sartorato che, nella notte di mercoledì 16 gennaio, si è ritrovato nella cassetta della posta una lettera che non lasciava presagire nulla di buono. Per il coordinatore di Forza Italia Giovani solo un foglio, con un messaggio chiaro, inequivocabile, di quelli che lasciano increduli: «Parlerai ancora per poco».

Lo sfogo

Tutto cambia. È la violenza di quelle parole, che metterebbero in crisi chiunque, a far rimanere attoniti. Lo sfogo, ma anche il ringraziamento agli agenti, è sulla sua pagina facebook: Sono ancora sotto shock ma non mi faccio chiudere la bocca! Ecco il bel regalo che ho trovato ieri sera al mio rientro a casa. Nel foglio la scritta "Parlerai ancora per poco". Lotterò sempre contro ogni forma di intimidazione. Grazie ai Carabinieri per l'ottimo lavoro svolto in queste ore e per la grande professionalità, sensibilità e vicinanza manifestata».

Solidarietà tra Sindaci

Alice Bulgarello, sindaco di Polverara, esprime la massima solidarietà. Anche lei più volte ci confida di aver ricevuto delle lettere di minacce. «È una vergogna che ci siano delle persone che mettano in difficoltà psicologica chi amministra. È successo più di una volta anche a me. Queste persone vanno isolate e punite! Esprimo massima solidarietà a Cristian, dicendogli che non è da solo. Questi episodi non vanno sottovalutati. Siamo in un paese civile e chiunque deve essere libero di esprimere il proprio pensiero».

Vicinzanza a livello locale e nazionale

Ma è tutto il mondo politico a esprimere vicinanza, primo fra tutti il coordinatore nazionale dei Giovani di Forza Italia Stefano Cavedagna, così come l'On. Davide Bendinelli, coordinatore degli adulti in Veneto e, chiaramente, anche il sindaco di Casalserugo. Non solo, tra i commenti al post di amici e cittadini, quello del vicensindaco di Albignasego Gregori Bottin: «Forza Cristian! Piena solidarietà».