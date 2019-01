Lite per il parcheggio fuori dal locale: punta la pistola in faccia a due ragazzi

Attimi di panico nel mercoledì sera dell'Hashtag222, noto locale della movida padovana, dove due ventenni si sono visti puntare addosso una pistola dopo un litigio.

L'incontro

Cominciata come una serata di divertimento infrasettimanale, quella di ieri si è trasformata in un'esperienza (tragicamente) indimenticabile per una coppia di amici. Entrambi residenti a Noventa Padovana, 21 anni il maggiore e 19 il più piccolo, alle 22.30 erano nel parcheggio in attesa di entrare. Lì c'era anche un concittadino 43enne a bordo della sua Bmw Z3.

L'arma

Cosa esattamente sia successo in quegli attimi concitati stanno ancora cercando di chiarirlo i carabinieri. Di certo si è verificato un episodio gravissimo: l'uomo e i due ragazzi hanno avuto una breve discussione per il parcheggio, un classico litigio tra automobilisti con qualche insulto ma destinato a finire lì. Invece il 43enne ha reagito d'impulso, puntando una pistola in faccia alla coppia di amici e minacciandoli.

Le accuse

I due sono rimasti paralizzati. Solo quando il rivale, fuggito, era ormai lontano sono riusciti a ricomporsi e chiamare i carabinieri. Immediato l'avvio delle indagini che in poche ore hanno permesso, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, di risalire all'uomo. In casa è stata trovata la prova decisiva: una pistola Walther Ppk, perfetta riproduzione di un'arma vera. Un giocattolo dunque, ma provo del tappo rosso obbligatorio. Il sospetto è che il pezzo di plastica, che serve proprio per riconoscere le armi finte, sia stato tolto appositamente a scopo intimidatorio. Il 43enne è stato denunciato per minaccia aggravata.