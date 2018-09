La sagra occupa il suo parcheggio: minaccia un volontario con un'accetta

Una festa che dovrebbe celebrare l'idea di comunità, lo stare insieme e condividere le esperienze del quartiere, ma che evidentemente non a tutti va a genio. A un uomo cileno per esempio, che pur di superare l'area transennata ha minacciato un volontario.

"Disagi" poco tollerati

Non ha avuto conseguenze gravi il triste episodio, salvo rovinare il primo fine settimana della sagra di San Carlo Borromeo. Come tutti gli anni, a inizio settembre la zona attorno alla parrocchia di via Guarneri accoglie la festa di quartiere. Decine di persone arrivano per cenare e divertirsi in compagnia, rendendo necessarie alcune modifiche alla viabilità, come il divieto di passaggio in alcune strade secondarie durante i festeggiamenti.

Intimidazioni senza mezzi termini

Diviento che vale anche per i residenti, ma che finora non aveva mai creato troppi malumori. Tutto è cambiato domenica sera attorno alle 22.30, quando un uomo di origine cilena ha fatto di tutto per accedere all'area vietata con la sua auto. Inaccettabile, secondo lui, dover parcheggiare lontano da casa. Ne è nata una discussine con uno dei volontari addetto a gestire il traffico e lo straniero, imbestialito, lo ha minacciato con un'accetta. Nessun contatto fisico tra i due: il cileno è rimasto nell'auto, dove evidentemente conservava la lama, che si è limitato a mostrare al rivale prima di allontanarsi.

La denuncia

Terrorrizzato il volontario ha chiamato la polizia, che quando è arrivata sul posto ha trovato l'auto del sudamericano posteggiata poco lontano. Rintracciato, l'uomo è stato denunciato per minacce aggravate e detenzione impropria di oggetti atti a offendere.