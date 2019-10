Ubriaco si denuda e minaccia i passanti in piazza dei Signori aggredendo i carabinieri

Era ubriaco spolpo, ha molestato i passanti che ancora, nonostante l'ora, stavano trascorrendo la serata in piazza dei Signori, poi all'arrivo dei carabinieri li ha aggrediti fino a quando non è stato neutralizzato e arrestato.

Coltellino e minacce

A finire nei guai G.P., classe 1971, nativo di Piove di Sacco ma residente a Padova e volto noto alle forze dell'ordine, che verso le 3 di mattina, dopo aver bevuto tutta la sera, ha cominciato a insultare e spintonare i passanti, minacciandoli con un coltellino. Non pago, si è anche denudato, mostrando le parti intime. Un giovane ha allertato le forze dell'ordine: in piazza è intervenuta la pattuglia di Noventa Padovana che è stata a sua volta aggredita. L'uomo si è scagliato contro i militari con calci e pugni ma è stato subito bloccato e ammanettato. Una volta in caserma è andato di nuovo in escandescenza fino a quando i fumi dell'alcol non sono passati.