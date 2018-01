Entra in un bar e appoggia una pistola sul bancone: denunciato per minaccia aggravata

Entra in un bar e, dopo essersi seduto, ha appoggiato una pistola sul bancone scatenando il panico.

L'EPISODIO

L'episodio lunedì sera al bar Sofia di via Oltrebrenta a Noventa Padovana: l'uomo, A.R., è un 44enne di Fiesso D'Artico, ha estratto l'arma dalla cinta prima di metterla in bella vista all'interno del locale. Immediata la chiamata ai carabinieri che sono accorsi sul posto e lo hanno denunciato per minaccia aggravata. La pistola era sprovvista del classico tappo rosso.