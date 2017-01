Minaccia il suicidio in zona Riviere, soccorso dalla polizia viene portato in ospedale

Ha minacciato di togliersi la vita, è stato quindi soccorso e poi portato in ospedale.



TENTATO SUICIDIO. L'episodio lunedì nel tardo pomeriggio. L'uomo, un 39enne originario di Roma, si trovava all'altezza del ponte San Leonardo quando, in stato confusionale, ha riferito ad un passante di volersi suicidare. Immediato, a quel punto, l'intervento della polizia che lo ha bloccato. L'uomo, poi, colto da malore, è stato trasportato in ospedale.