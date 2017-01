Minaccia il tassista con un coltello e poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 35enne

Ha minacciato un tassista con un coltello. I carabinieri lo hanno fermato al termine di una colluttazione, arrestandolo per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

MINACCIA IL TASSISTA CON UN COLTELLO. I fatti risalgono alla tarda serata di martedì. L'intervento dei militari è scattato alle 22.30 circa in via Monte Ortigara a Mestrino. In manette è finito M.F., 35 anni. La vittima è un tassista di 53 anni, che lo aveva trasportato da Padova fino a Mestrino.