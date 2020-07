«Ti spacco i denti e la testa»: anziana minacciata con una bottiglia per aver fatto l'elemosina a uno straniero

Minacciata con una bottiglia di vetro in pieno centro per aver fatto l'elemosina a uno straniero e insultata con epiteti razzisti. Vittima è stata una donna padovana: dopo essersi rivolta alla polizia, gli agenti hanno individuato l'aggressore, denunciandolo.

Il fatto

Una signora di 67 anni nel pomeriggio di giovedì 9 luglio si trovava seduta in uno dei bar di piazza dei Frutti quando un giovane straniero si è avvicinato per chiedere l’elemosina. La donna gli ha dato qualche spicciolo e quest'ultimo se n'è andato ringraziandola. Poco distante ad assistere alla scena c'era anche un uomo Italiano che dopo averla insultata perché ha aiutato un immigrato, le si è avvicinato con una bottiglia di vetro urlando «Ti spacco i denti, ti spacco la testa». Non pago, ha anche tirato un calcio alla sedia dove era seduta la vittima, colpendola a una gamba prima di scappare, fortunatamente senza ferirla. La descrizione fornita alla polizia è stata così precisa che in poco tempo gli agenti hanno individuato l’aggressore che gironzolava con un cane poco distante: si tratta di un bellunese di 37 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona che ora è accusato di minacce aggravate. Il questore Isabella Fusielle gli ha comminato un foglio di via obbligatorio per Belluno, oltre al divieto di ritorno in città.