Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Alfano a Padova

Tra gli strumenti che il Sistema Paese mette a disposizione delle aziende per promuovere l’internazionalizzazione, la ‘diplomazia economica’ è forse quello meno conosciuto, soprattutto dalle PMI. Quali sono gli strumenti che la Farnesina mette a disposizione del sistema imprenditoriale? Quanto vale la diplomazia economica italiana?

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, interverrà a Confindustria Padova martedì 2 maggio, alle ore 10.30, per incontrare le imprese e illustrare come la Farnesina e la rete delle Ambasciate e dei Consolati nel mondo operino al servizio delle imprese italiane, interpretando le tendenze geopolitiche, orientando di conseguenza gli operatori e fornendo loro sostegno istituzionale sui mercati esteri.

SISTEMA IMPRENDITORIALE. L’incontro fornirà anche l’occasione per un confronto con il sistema imprenditoriale padovano sulle strategie e sulle azioni per rafforzare ulteriormente la presenza delle aziende sui mercati esteri, in particolare attraverso l’attività svolta dal MAECI e dalla rete di Ambasciate e Consolati nel mondo al servizio del Sistema Paese, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione.

Programma

10.15 Registrazione partecipanti

10.30 Saluti introduttivi

Marco Stevanato, Delegato Confindustria Padova per l’Internazionalizzazione

Video di presentazione della “diplomazia economica”

Intervento

Angelino Alfano, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Testimonianze aziendali

Stefano Campioli, Direttore Sviluppo Commerciale di Enerco Distribuzione Spa

Ugo Pelosin, Direttore Commerciale Estero di Sirca Spa

Dibattito

12.00 Conclusioni