Avvicinata e palpeggiata da uno sconosciuto, vittima una 12enne di Arzergrande

"Un giovane, in sella ad una bicicletta si è avvicinato a mia figlia, 12enne, le ha palpeggiato il sedere". È quanto dichiarato da una mamma di Arzergrande ai carabinieri di Piove di Sacco in seguito ad un episodio successo mercoledì sera nel Piovese.

INDAGINI. La giovane stava camminando con la madre in via Vittorio Veneto e appena ha sentito la mano dell'uomo sui suoi glutei ha urlato. Il racconto è stato riportato e poi rimosso sulla pagina Facebook "Sei di Arzergrande se..." dove la sorella maggiore della 12enne aveva lasciato un po' di rabbia e disgusto in merito al'accaduto. Post che è stato poi rimosso. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.