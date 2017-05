Minorenne denunciato per ricettazione, fermato in sella alla bicicletta rubata

Un ragazzo di 26 anni, originario dalla Tunisia, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Una donna ha riconosciuto la sua bicicletta rubata all'Arcella e i carabinieri gliel'hanno restituita.

I FATTI. Venerdì pomeriggio, in via Guido Reni, una signora ha notato un uomo in sella alla bici che gli era stata portata via qualche tempo prima. La donna ha inseguito ragazzo e poi ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti e hanno identificato il ragazzo, sequestrandogli la bicicletta.