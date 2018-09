Minorenni incastrati dalla scientifica: decisive le impronte digitali sulla scena del crimine

A maggio il furto, in parte sventato dal padrone di casa. A settembre i risultati delle analisi scientifiche che li inchiodano. Sono ancora minorenni i due ladruncoli indicati dai Ris come autori di un colpo nel Padovano.

Il colpo

Era il 14 maggio quando un 46enne romeno, rientrando nella sua abitazione di San Giorgio in Bosco aveva scoperto due ladri, mettendoli in fuga. Forzando una finestra, due persone erano riuscite a entrare e rubare 200 euro in contanti prima di darsela a gambe.

Le prove

I carabinieri di Cittadella avevano trovato numerose prove della loro presenza, raccogliendo impronte digitali dallo stipite della finestra e dagli oggetti in casa. I ladri evidentemente non avevano pensato a indossare dei guanti, lasciando dietro di sé tracce inequivocabili. Fotografie e reperti sono arrivati ai Ris di Parma che hanno identificato i responsabili.

I minorenni

Sono due giovanissimi originari dell'Est Europa, un 17enne nato e cresciuto nel Casertano e un 16enne residente a Roma. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri di Tombolo per furto aggravato in concorso.