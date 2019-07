Il sollievo dopo la paura: cercano un ragazzino scomparso, ne ritrovano due

Dopo giorni di angoscia si è concluso negli uffici della questura il calvario di due genitori di origine albanese, residenti nel Pistoiese. In piazzetta Palatucci hanno incrociato una coppia colombiana che vive a Padova. Non si erano mai visti eppure avevano in comune qualcosa di estremamente serio: il ritrovamento dei loro figli minorenni.

La segnalazione

Da diversi giorni gli agenti erano alla ricerca del 14enne albanese. Si era allontanato da Monsummano Terme e le indagini avviate dai carabinieri del luogo sulla scorta della denuncia di scomparsa sporta dai genitori puntavano sul capoluogo euganeo. Gli indizi erano corretti, perché lunedì pomeriggio lo hanno rintracciato in piazzale Stazione.

La sorpresa

Il ragazzo, che compirà 15 anni tra un mese, non era solo. Con lui c'era anche un 16enne di origine colombiana. Con un rapido controllo gli agenti hanno scoperto che anche lui risultava scomparso dalla casa dei genitori, che vivono in città e ne avevano segnalato l'allontanamento al comando provinciale dei carabinieri.

Il recupero

Si sono assicurati che i ragazzi fossero in buona salute e li hanno trasferiti in questura. Qui hanno aspettato l'arrivo delle rispettive famiglie che hanno potuto riabbracciarli sani e salvi. Solo loro potranno spiegare cosa li abbia spinti alla fuga e far capire se i due minori si conoscessero già o si siano incontrati per caso.