Morte del 16enne a Montà: minuto di silenzio al Severi, mercoledì i funerali a Ronchi

Si sono fermati tutti al Severi, per il minuto di silenzio in memoria di Viorel Catavelea, il 16enne morto venerdì in un terribile incidente mentre tornava da scuola a bordo del suo scooter. L’impatto in via Due Palazzi, dove il giovane è caduto con la sua moto, schiantandosi su un paletto e poi contro una recinzione, spirando sul posto.

IL FUNERALE

Il 16enne frequentava la terza meccanica al Severi ed era appassionato di moto. Viorel viveva a Villafranca Padovana con i genitori da quando aveva otto anni e giocava a calcio nella locale formazione che ha deciso di fare una raccolta fondi volontaria che è iniziata domenica durante la partita della prima squadra e che proseguirà in settimana durante gli allenamenti delle diverse compagini. Il funerale di Viorel sarà celebrato mercoledì alle 15 alla chiesa di Ronchi di Campanile a Villafranca.