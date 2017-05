Magic moment per Mirko Varise, il suo Valsugana vola e lui chiede la mano alla fidanzata

E' sempre più magic moment per la Valsugana Rugby e per il suo "bomber" come viene affettuosamente chiamato, Mirko Varise.



LA PROPOSTA. Mentre la squadra viaggia spedita verso la storia, entrando per la prima volta nel girone playoff, una delle stelle della squadra al termine della gara vinta contro Colorno ha deciso di chiedere la mano alla sua bella, la fidanzata Giulia. Una proposta strappalacrime che ha commosso anche squadra e tifosi e suggellata da una giornata perfetta, sia in campo che,a questo punto fuori. Sì perchè il sì della ragazza non si è fatto attendere. E la festa è continuata anche fuori dal rettangolo di gioco. Un trionfo, in attesa di poter collezionare altre soddisfazioni sportive.