Tappa al Pedrocchi per Miss Città Murata: il primo posto a Giorgia Pianta di Polverara

Sabato 24 marzo si è svolta la seconda selezione delo storico concorso di bellezza Miss Città Murata, per l'occasione ospite del Caffè Pedrocchi.

La serata

Le trenta miss, presentare da Eleonora Sorato di Elegance Eventi, hanno sfilato prima con il proprio abito da sera e poi con un costume by Paradise beachwear. Successivamente le concorrenti hanno indossato i capi di Gilles Mode di Camisano, gli occhiali di Cittadellottica di Cittadella, borse e accessori di Soy Carina e gli abiti da sera di Be You di Cittadella. La giuria, di cui facevano parte anche le blogger padovane Cristina Papini di Galline Padovane e Greta del Prato di G For Grace, ha decretato quattro lasciapassare per la finale di Castelfranco e sei per la semifinale di Cittadella.

Le classificate per la finale

A vincere il titolo di Miss Pedrocchi è stata la studentessa 17enne di Polverara Giorgia Pianta, mentre Miss Gilles Mode è Sofia Sottoriva, studentessa 18enne di Selvazzano. La fascia di Miss Soy Carina è andata a Denisa Pitea, studentessa 15enne di Ponte di Piave. Jessica Zuanetto, studentessa 17enne al liceo scientifico di Villafranca Padovana, ha vinto il titolo di Miss Pesce & Partners. Le prime quattro classificate accederanno direttamente alla finale di sabato 25 agosto in piazza Giorgione a Castelfranco.

Semifinali

A classificarsi per la semifinale di Cittadella in programma in 27 luglio sono state le altre ragazze premiate dalla giuria. Morena Montin, 19enne hairstylist di Mestre, ha vinto la fascia di Miss Cittadellottica, ma avendo già ottenuto il lasciapassare per la semifinale ha ceduto il titolo all’impiegata coetanea Maya Silvia Tovo di Vicenza. Miss Giesse Risarcimento Danni Cittadella è la studentessa 16enne di Gardigiano Pamela Pezzato. Marika Barbiero, 17enne studentessa di estetica di Bastia di Rovolon, ha vinto il titolo di Miss Consulente di bellezza Erika Richter. Miss Sogniflex è Anna Volpato, studentessa 15enne di Campodarsego. Mariana Onufriichuk, 18enne di Vicenza ha vinto la fascia di Miss Elegance Eventi, mentre Miss S’And Parrucchieri è Beatrice Gasparini, 16enne studentessa di lingue di Trebaseleghe.

Ringraziamenti

A intrattenere il pubblico è stata la cantante Giulia Didonè di Tombolo. L'organizzazione ringrazia gli altri partner della serata Giesse Risarcimento Danni, Erika Richter consulente di bellezza e S'AND parrucchieri, Pesce & Partners Insurance, Sogniflex, Nuova Vimini e Tessuti Zanandrea. La prossima selezione si svolgerà sabato 26 maggio all’Albergo Roma di Castelfranco Veneto.

Photo credits ©Paolo Stramare

