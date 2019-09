Miss Mamma Italiana Evergreen: è padovana la vincitrice

Si è tenuta a Riccione la Finale Nazionale di "Miss Mamma Italiana Evergreen 2019". La vittoria assoluta è andata alla padovana Gabriella Giulia, di Buso di Brugine. Sul podio è salita anche un'altra padova, Marilena Pesce, di Camposampiero.

Vincitrici

Le mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito e/o i figli. “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019” è Gabriella Giulia Buso, 56 anni, casalinga, di Brugine (Padova), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 27, 25 e 22 anni.