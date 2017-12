Padova anti-terrorismo: vertice in Prefettura, ecco dove saranno inserite le fioriere

Lunedì mattina si è tenuto in Prefettura il Cosp, comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Renato Franceschelli. Presenti il questore Paolo Fassari, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e il sindaco Sergio Giordani.

LOCALIZZAZIONE MANUFATTI.

A margine dell'incontro, il Comune di Padova ha reso nota la localizzazione dei manufatti o elementi di arredo urbano con finalità di protezione rispetto ad eventuali attacchi terroristici messi in atto con l’uso di autoveicoli. Come fanno sapere da palazzo Moroni: "Dopo una preliminare analisi dei rischi e dei possibili scenari di criticità sono stati individuati, tenendo conto degli aspetti connessi alla mobilità urbana, veicolare e non solo, i manufatti saranno inseriti in otto punti". Verranno inseriti dei manufatti mobili in piazza Garibaldi a protezione del “Listòn”, in corso Umberto I verso il centro, subito dopo la confluenza con via Memmo, in via Rudena all’intersezione con Riviera del Businello, in via Roma nei pressi dell’intersezione con via XX Settembre, in via Porciglia a protezione dell’accesso a piazza Eremitani.

ARREDO URBANO.

Saranno invece sostituzione i manufatti in metallo collocati longitudinalmente in via Belludi con più robusti elementi di arredo urbano a protezione del flusso pedonale dei pellegrini verso la Basilica di Sant'Antonio. Manufatti ornamentali saranno collocati nel piazzale della Stazione, avranno funzione di ostacolo o rallentamento a protezione dei pedoni sul piazzale. Quindi in piazza dei Signori, dove saranno installati degli elementi di arredo urbano (probabilmente “panettoni”) sul perimetro del marciapiede centrale ove sono collocati i tavolini degli esercizi pubblici.

INSTALLAZIONE.

I manufatti mobili potranno essere piloncini a elevazione, catene avvolgibili o simili, in ogni caso interventi che non deturpano il contesto urbano, ma offrono un adeguato livello di protezione. Nei prossimi giorni si deciderà quale sistema adottare in ogni singolo intervento. Il via all’installazione avverrà in tempi molto brevi secondo un calendario e modalità sulle quali potremo essere più precisi nei prossimi giorni.