MoBike si allarga l'area a tariffa agevolata verso Palestro, San Giuseppe e Sacra Famiglia

Si allarga l'area operativa di Mobike. Viene quindi ampliato il servizio di bike sharing a flusso libero l'azienda: il gestore assieme al Servizio Mobilità del Comune di Padova, ha deciso di ampliare le zone in cui l mezzi possono essere utilizzati senza sovrapprezzo. La modifica dell'area operativa fa parte degli adattamenti che l'azienda ha previsto di poter fare in base al riscontro avuto dagli utenti del servizio.

Nuovi quartieri

L'area operativa (visibile nella app colorata in azzurro) comprende già non solo il centro città, ma anche quartieri popolosi come la Guizza e l'Arcella. Dal 29 maggiosi allargherà anche verso i quartieri Palestro, San Giuseppe e Sacra Famiglia e in generale spsotandosi a ovest delle mura cinquecentesche. Allagrata anche l'area operativa all'Arcella, con l'aggiunta della zona tra via Buonarroti e via Da Bassano.

A sud invece l'ara operativa si allargherà verso via Bembo. Previsto sempre per il 29 maggio uno spostamento di una delle postazioni fise,e indicate dai totem. La postazione di Prato della Valle sarà spostata, sempre in accordo con il Servizio Mobilità del Comune, dalla fermata del tram ai portici sotto la Loggia Amulea. Parcheggiando nelle postazioni fisse sarà possibile avere uno sconto di 30 centesimi sulla corsa successiva. Le altre postazioni fisse restano alla stazione ferroviaria, a Porta Portello e in piazza Cavour.

Tariffa agevolata

L’utilizzo delle Mobike è consentito su tutto il territorio comunale della città di Padova. Nell'area a tariffa agevolata si pagherà la cifra stabilita. Tale area sarà visibile nell’ app di Mobike evidenziata in blu. L'utilizzo di Mobike fuori da questa area a tariffa agevolata è consentito, ma se le biciclette non verranno riportate all’interno dell’area a tariffa agevolata entro le 24 ore successive alla chiusura del noleggio, Mobike addebiterà agli utenti un costo di servizio di 7 euro per recuperare la bicicletta