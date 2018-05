Bambine molestate da un uomo davanti a casa: ricercato un orco nell'Alta Padovana

Si sarebbe consumata per strada una violenza sessuale ai danni di due bambine di 8 e 10 anni a Villa del Conte nell’Alta Padovana. Ora un orco sarebbe ricercato dai carabinieri. Come riportano i quotidiani locali, le piccole stavano passeggiando quando un maniaco a bordo del suo furgone ha tagliato loro la strada in prossimità della casa delle due bambine.

I fatti

L’uomo avrebbe iniziato con frasi infarcite di riferimenti sessuali, invitandole a salire sul loro furgone dicendogli che avrebbero guardato insieme un video su You Tube. Le bambine sono corse a casa raccontando tutto ai genitori e spiegando quanto accaduto. La famiglia avrebbe fatto denuncia ai carabinieri che ora sono sulle tracce dell’orco che gira a bordo di un furgone bianco. La mamma sostiene di aver visto ancora l’uomo aggirarsi nei pressi dell’abitazione: si tratterebbe di una persona di mezza età, con capelli lunghi e robusto.