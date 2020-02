Allarme pedofilo a Salboro, mamma denuncia: «Mio figlio molestato da un uomo»

Un bambino di 9 anni sarebbe stato vittima di un adescamento da parte di un pedofilo domenica pomeriggio. Il piccolo era in bicicletta per andare a giocare nel parchetto a 50 metri da casa in zona Salboro quando è stato avvicinato da un giovane a bordo di un veicolo.

La denuncia sui social

A denunciare il fatto è stata la madre Rosa, che su Facebook ha descritto l’episodio in un post condivisio in poche ore da centinaia di persone. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri che stanno indagando dopo aver raccolto la denuncia della donna. «Mio figlio è stato vittima di tentato adescamento in via Salboro verso le 15.10 di domenica - spiega la donna- è successo tra la locanda e l’edicola. Lui era in bicicletta, è stato avvicinato da un’utilitaria azzurra con quattro porte e barre portapacchi sul tetto. E’ scesa una persona sui 18 anni coi capelli rasati che ha cercato di farlo salire in auto mimando gesti sessualmente evidenti. Aveva la carnagione olivastra, occhiali da vista neri, molti nei in faccia, baffetti e barbetta radi e corporatura robusta». Le forze dell’ordine stanno controllando le telecamere di videosorveglianza presenti in una rotonda poco distante dal luogo del presunto incontro.