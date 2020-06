Monselice, preoccupati i residenti di via Solana: «Polvere nera dalla cementeria alle nostre case»

L'allarme lo hanno lanciato i residenti di Via Solana, a Monselice, zona confinante con il piazzale dello scarico materiali della cementeria Buzzi. La sera di giovedì 4 giugno, verso le 18.50 quando si è alzato il vento, «in contemporanea si è alzata una nuvola nera di carbone coke e sabbie silicie esauste (scarto di fonderia). Personalmente stavo rincasando e percorrendo Via Eroi Divisione Acqui quando la nuvola nera mi ha completamente tolto la visibilità tanto da costringermi a fermare l'auto», racconta un testimone.

Raccontano i residenti: «Da anni denunciamo alle autorità preposte, e anche questa sera abbiamo chiamato il 112 e ci hanno detto che avvisavano la polizia locale di Monselice. Abbiamo dato l'indirizzo di residenza, ma ad ora non è arrivato nessuno. Altre volte abbiamo segnalato che la cementeria non segue i protocolli e non bagna i rifiuti in modo che non si alzino le polveri che finiamo di respirare tutti. Scriveremo anche al sindaco».