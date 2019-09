Finisce fuori strada: illesa

Sono dovuti intervenire, lungo la strada che porta a Montagnana, i vigili del fuoco, per soccorrere una donna ferita perché finita fuori strada con la sua auto, una Opel Corsa.

SP 90

L’incidente è avvenuto alle cinque e trenta della mattina del primo settembre, quando in via Saoncella, lungo la strada provinciale, SP 90, un’auto è finita fuori strada. I vigili del fuoco hanno subito fatto intervenire due mezzi tra cui l’autogru. La donna, che è uscita autonomamente dal mezzo, è stata assistita del personale medico. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l’auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.