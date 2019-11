Montagnana: esce fuori di strada e rimane incastrata nell'abitacolo

E' rimasta incastrata nell'abitacolo del suo piccolo veicolo commerciale, c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dal veicolo. E' ferita gravemente la diciannovenne finita fuori strada quando da poco è passata la mezzanotte e sta percorrendo via Saoncella, a Montagnana.

Soccorsi

I pompieri accorsi da Este, hanno quindi estratto la giovane rimasto incastrata nell'abitacolo, la quale è stata stabilizzata dal personale del suem per poi essere trasferita in ospedale. I carabinieri, accorsi sul luogo dell'incidente, hanno eseguito i rilievi di rito per stabilire per quale motivo la giovane è finita fuori strada. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore.