Montegrotto, chiusa la strada in via Monte Nero: in corso uno smottamento

A Montegrotto, in Via Monte Nero, è in atto un movimento franoso che ha indotto il comandante della polizia locale, Maurizio Cavatton, a emettere un'ordinanza di chiusura della strada in via precauzionale.

Smottamento

Ufficio Tecnico, Ente Parco dei Colli, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale e Protezione Civile sono già stati informati. Sono stati informati anche i residenti oltre il fronte di frana che rischiano di rimanere isolati ed i proprietari del bosco ove si sta verificando lo smottamento.

2006

Già nel 2006 l'area era stata interessata da una grossa frana che aveve richiesto il lavoro di alcuni mesi per il ripristino della strada e la creazione di appositi manufatti di contenimento.

A rischio di isolamento c'è anche la "Bettola del Refosco" storico e tipico locale della zona.