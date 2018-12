Quanta musica nel Natale di Montegrotto

Natale a Montegrotto Terme porterà anche un insolito spettacolo di pianoforte in piazza: è il “Pianista fuori posto” Paolo Zanarella che si esibirà sabato 22 dicembre dalle 15 alle 19 in piazza Perlasca.

Zanarella

Zanarella dal 2009, grazie ad un suo brevetto meccanico, porta il pianoforte a mezza coda fuori dai contesti abituali di spettacolo: nasce cosi “Il pianista fuori posto”, che è arrivato anche in luoghi impensabili, come la laguna di Venezia, trasformando in teatro gli angoli più strani di un piccolo paese o di una grande città.

“Merry Christmas”

Zanarella suona la musica del cuore e la restituisce a chi è meno fortunato o non ha la possibilità di frequentare facilmente una sala da concerto. La sua musica prende forma dallo sguardo sincero delle persone e dallo stupore dei bambini e trasforma quel momento in un istante di magia. Il concerto fa parte del programma “Merry Christmas” dell’assessorato alle Manifestazioni turistiche di Montegrotto Terme. È a cura dei commercianti di Corso delle Terme con la collaborazione dell’Hotel Antoniano e della Banca dei Colli Euganei. Il programma Merry Christmas di Montegrotto Terme prevede anche, per mercoledì 19 dicembre, alle 21, all’oratorio della Madonna Nera il concerto natalizio dell’Ensemble "Vaga Luna" di Padova.

Coro

Il coro femminile è nato a Padova nel 2009 per la curiosità di scoprire ed eseguire il repertorio corale, ancora poco frequentato in Italia, sacro e cameristico dell'800 e 900 per voci femminili. Vi si sono cimentati grandi autori "classici" tra cui Rossini, Verdi, Mendelssohn, Schumann, Schubert, Brahms, Bruckner, Fauré, Chabrier, Holst ed altri. L’Ensemble è diretto dal Maestro Stefano Lovato che cura la preparazione tecnica e musicale sia del gruppo che delle soliste.

Madonna nera

L’Oratorio della Madonna Nera a Montegrotto Terme, chiamato dai sampietrini anche “chiesa bassa” per via della sua posizione ai piedi del piccolo colle ove sorge il Duomo di San Pietro, è situato in pieno centro, in via Roma, e costituisce la prima pieve parrocchiale della cittadina termale. Deve il suo attuale nome ad una bellissima statua lignea della Madonna Nera ospitata al suo interno, assai amata e venerata, che secondo la tradizione sarebbe stata rinvenuta in un terreno in località Mezzavia intorno al 1400.