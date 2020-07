Montegrotto, scia d’olio lungo la strada: le telecamere smascherano il veicolo responsabile

Cominciano a dare frutti le nuove telecamere di video sorveglianza recentemente installate a Montegrotto Terme. Martedì, alle 17.40, il Comando di Polizia Locale è stato allertato dalla centrale dei vigili del fuoco di Padova perché, a partire dalla rotatoria tra via Circonvallazione Ovest e via Cataio, e per una lunghezza di circa 200 metri sull’asfalto c’era una scia di sostanza oleosa che aveva già provocato la caduta di un ciclista e di un conducente di ciclomotore.

Lavaggio

Una pattuglia della Polizia Locale si è recata immediatamente sul posto e messa in sicurezza la strada contattava una ditta specializzata affinché provvedesse al lavaggio, aspirazione e pulizia del manto stradale. Le operazioni si sono concluse verso le ore 19. Sul posto non era presente il veicolo che aveva causato l’imbrattamento però, visionando i filmati negli orari antecedenti la segnalazioni, sono stati individuati due veicoli sospetti, dei quali però non è stato possibile rilevare la targa.

Controlli

Gli agenti, considerato che senza olio nel motore il veicolo non poteva essere andato molto lontano, hanno effettuato un controllo a tappeto di tutto il territorio comunale, riuscendo così a rintracciare i due veicoli sospetti in zona industriale. Sul posto è stato anche trovato il proprietario del mezzo e poco dopo è giunto il conducente. I due sono stati informati saranno stati sanzionati per l’imbrattamento della strada e che chiamati a pagare il costo della pulizia della strada.

Costi

Se non fossero stati rintracciati il costo della messa in sicurezza e pulizia della strada avrebbe gravato sul bilancio del Comune. La combinazione tra tecnologia e solerzia degli operatori questa volta ha dato un buon risultato.