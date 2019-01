Montegrotto Terme capitale italiana del Risiko!

Meglio il Risiko o un bagno nelle acque di una piscina termale? Meglio forse tutti e due deve aver pensato il “Club degli Asinelli - Risiko! Bologna” quando, nel 2010, ha deciso di organizzare il “Palio degli Asinelli” all’hotel Marconi di Montegrotto Terme.

Risiko

«L’iniziativa di organizzare un torneo di Risiko!, all'interno di una struttura alberghiera termale - dice Cesare Osti, presidente del club – nasce da un lato dalla passione per il gioco da tavolo e, dall'altro, dal piacere di condividere tale passione con gli amici e la famiglia. Il gioco in modalità da torneo consente di terminare le partite mediamente in un paio d’ore, consentendo poi ai giocatori di trascorrere il tempo, tra una partita e l’altra, in un ambiente rilassante usufruendo dei servizi che l’Hotel mette a disposizione o visitando i dintorni».

Prima edizione

«Fin dalla prima edizione - prosegue Osti - questa formula è stata accolta favorevolmente dalla comunità del gioco del Risiko! con la partecipazione di molti giocatori provenienti da tutta Italia. Visto il successo ottenuto l’evento è ormai considerato un appuntamento annuale fisso del nostro Club e cresce di anno in anno in successo». Il torneo si comporrà di un primo turno di gioco sabato 2 febbraio alle 21, e altri due turni sono in programma domenica alle 10.30 e alle 14.30. Alle 17 sono previste le premiazioni e il buffet.

Iscrizione

Ciascun giocatore potrà disputare al massimo due partite da scegliere sui tre turni disponibili e vincerà chi nelle due partite disputate avrà totalizzato il maggior numero di punti. È possibile iscriversi, anche senza soggiornare in albergo, inviando una email all’indirizzo degliasinelli@gmail.com.