Montegrotto Terme: deposito abusivo di rottami di auto scoperto grazie a Google Earth

Il controllo del territorio si fa anche attraverso Google Earth. È così, esaminando le immagini del territorio di Montegrotto Terme riprese dal satellite che la Polizia locale coordinata dal comandante Maurizio Cavatton e i Carabinieri Forestali del brigadiere Michele Frizzarin hanno scoperto nella zona industriale un deposito abusivo di rottami di auto. Il controllo congiunto, effettuato in presenza del proprietario del deposito, ha portato al rilievo di violazioni di natura amministrativa e altre a possibile rilevanza penale.

Google Earth

«Nelle immagini aeree di Google Earth - spiega Cavatton - di un magazzino in zona industriale abbiamo notato la presenza di volumi edilizi abusivi e di un cumulo di veicoli ed altri rottami ferrosi. Abbiamo quindi chiesto al proprietario di presentarsi l’indomani per una verifica dello stabile e dell’area di pertinenza. Al momento del controllo, effettuato mercoledì 11, ci siamo immediatamente accorti che gran parte di veicoli e dei rottami ferrosi presenti all’esterno era stata nel frattempo rimossa e che anche la pavimentazione in calcestruzzo era era stata lavata. Abbiamo però trovato il magazzino stipato all’inverosimile di parti e ricambi, di veicoli non più in produzione, ed erano inoltre presenti intere scaffalature contenenti cataloghi ed altri materiali eterogenei».

Rifiuti

Anche i volumi edilizi realizzati all’esterno erano adibiti allo stoccaggio di parti di veicoli. molti dei quali classificabili come rifiuti a causa della loro inidoneità al riutilizzo. Il proprietario del magazzino ha un’attività di commercio di veicoli e di ricambi e ha dichiarato alle forze dell’ordine che i pezzi presenti nel magazzino gli servono per l’attività di carrozziere specializzato nel restauro di veicoli antichi. Si procederà comunque al rilievo delle violazioni perché sicuramente una buona parte del materiale era semplicemente un rifiuto (pneumatici usurati, cristalli rotti, pezzi palesemente non più utilizzabili) e stoccato da molto tempo, una situazione che si avvicina molto di più a un deposito abusivo di materiali che vanno gestiti come rifiuti piuttosto che a un magazzino di ricambi per auto d’epoca (che in ogni caso devono avere apposita certificazione). L’attività di controllo continuerà con la richiesta di verifica anche da parte dei Vigili del Fuoco e dell’ARPAV per quanto di loro competenza. L’aspetto edilizio sarà seguito dall’ufficio tecnico comunale che ha collaborato al controllo con la presenza del geometra. Luca Brunazzo responsabile dell’Ufficio Edilizia.

Amministrazione

“Raccomando a chiunque sappia di essere fuori regola - afferma il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello - di dirlo prima che ce ne accorgiamo. Possiamo ragionare su situazioni al limite della legalità in buona fede e studiare assieme un percorso per rientrare nella norma. Se le situazioni vengono invece scoperte dalle forze dell’ordine non si possono evitare sanzioni”.