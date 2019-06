Montegrotto Terme, al via il piano antizanzare. Disinfestazioni a prezzo calmierato anche per i privati

Dopo le piogge del mese di maggio, parte a Montegrotto Terme l’azione di contrasto alla proliferazione delle zanzare, anche nell’ottica del contenimento della diffusione del virus West Nile. La novità di quest’anno è la possibilità di collaborazione tra pubblico e privato: nelle aree pubbliche del comune sampietrino sono state programmati cinque tornate di disinfestazione larvicida nelle caditoie: l’11 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto, il 17 settembre e il 15 ottobre, e sei turni di disinfestazione adulticida il 4 giugno, il 2 luglio, il 23 luglio, il 13 agosto, il 3 settembre e il 24 settembre.

Convenzione

Nella convenzione che il comune ha stretto con la Gico System, vincitrice della gara di appalto, è previsto che i privati che decideranno di richiedere per i loro giardini la disinfestazione sia larvicida sia adulticida in concomitanza con le disinfestazioni previste per le aree pubbliche comunali potranno usufruire degli stessi prezzi strappati dal Comune con l’appalto. «Per una copertura efficace del territorio - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è importante associare gli interventi antilarvali nelle caditoie stradali e nelle aree verdi di competenza comunale con una serie di buone pratiche da parte di tutti i cittadini e la disinfestazione delle aree private. Con questa proposta, assolutamente libera perché i cittadini potranno rivolgersi alla ditta che preferiscono, puntiamo a offrire uno strumento in più per rendere il nostro territorio più piacevole e più salubre».

Ditta

I cittadini che vorranno richiedere il servizio a prezzo calmierato devono rivolgersi direttamente alla ditta (al numero telefonico 041 5700452 o via mail venezia@gicosystems.com). I prezzi praticati per gli interventi in concomitanza con il calendario comunale sono: 0.4540 a singola caditoia per la disinfestazione antilavale con un prodotto e 0,2592 con un altro; 66,71 euro all’ora per la disinfestazione adulticida, e 46,84 sempre all’ora per la disinfestazione nei confronti di mosche, blatte, vespe, calabroni, zecche e formiche.

Comune

Il Comune di Montegrotto Terme inoltre ha in programma alcuni incontri informativi con la cittadinanza per spiegare le buone pratiche per il contenimento delle zanzare: il primo è in programma in Municipio, in sala Morri, mercoledì 5 giugno dalle 17 alle 19.30 quando in tecnico sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande dei cittadini, anche relative alla disinfestazione.