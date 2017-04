Morbillo, triplicato il numero dei vaccini a Padova: più di 500 nell'ultima settimana

L'azienda Ulss6 Euganea ha comunicato il risultato della campagna straordinaria di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia. Per quanto riguarda Padova il numero dei vaccini contro il morbillo è triplicato rispetto la media. 544 solo nell'ultima settimana, circa la metà era al di sopra dei 18 anni.

SCIBETTA. "Si tratta - ha detto il direttore generale Domenico Scibetta - della migliore risposta in termini di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa alla diffusione del virus del morbillo sul territorio, considerata la tempestività dell'iniziativa e che a vaccinarsi non sono stati solo bambini ma anche adulti che non avevano ancora aderito alla somministrazione del vaccino trivalente contro il morbillo, parotite e rosolia".