Moria di pesci al parco Iris: parla l'assessora Chiara Gallani

Al parco Iris da qualche i pesci, le tartarughe e tutta la popolazione del laghetto sono in sofferenza. Abbiamo coì interrogato l’assessora all’ambiente, Chiara Gallani, per capire di più di cosa sta accadendo: «Stiamo controllando, in collaborazione - spiega l’assessora - con la Usl veterinaria per venire a capo di questa situazione».

«Quotidianamente - precisa - stiamo tenendo monitorata la situazione. Stiamo vagliando quelle che sono le possibili cause dalla moria di questi pesci. Ci potrebbero essere dei problemi nell’acqua della falda, ma anche il sovrappopolamento o il cibo che spesso le persone danno ai pesci, tra le cause. Ma è ancora prematuro dare una definitiva motivazione».