Il cane le stacca un pezzo di dito con un morso: paura nell'Alta

Casi diversi ma dall'esito (quasi) simile: due donne sono state morse da altrettanti cani.

Il primo caso

Il primo caso è avvenuto nell'Alta Padovana: una 46enne ha trovato nel cortile della sua abitazione un cane, e ha cercato di allontanarlo. Per tutta risposta, però, il quadrupede l'ha morsa amputandole metà indice della mano sinistra. La donna è stata medicata all'ospedale di Camposampiero, mentre i carabinieri stanno indagando per rintracciare il proprietario dei cani.

Il secondo caso

Il secondo episodio è invece avvenuto alle ore 17 di venerdì 13 dicembre in via Caporello a Padova, in zona Chiesanuova: una ragazza stava passeggiando col suo meticcio quando ha incrociato un ragazzo con un pastore tedesco al guinzaglio. I due cani si sono subito agitati, e il pastore tedesco con una mossa fulminea è riuscito a liberarsi dal guinzaglio avventandosi sul meticcio. La giovane si è quindi lanciata per separare i due cani, venendo morsa al braccio e alla gamba dal pastore tedesco nella concitazione. Sul caso indaga la polizia.