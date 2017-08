Muore una bambina di due anni trapiantata di cuore, scatta l'indagine in ospedale a Padova

Una bambina nigeriana di neppure due anni, la settimana scorsa, è morta in ospedale a Pediatria e sul suo decesso la procura ha aperto un'indagine. Come riportano i quotidiani locali, lo scorso anno la bambina è stata sottoposta a trapianto di cuore all'Azienda ospedaliera di Padova a causa di malattia al muscolo cardiaco (una grave forma di miocardite).

L'ITER. Il 26 giugno di quest'anno la bimba si è sottoposta ad un controllo all'ospedale di Udine e da quel momento le sue condizioni sono peggiorate. E' stata quindi ricoverata alla Terapia intensiva pediatica dell'Azienda ospedaliera di Padova con in insufficienza respiratoria e cardiaca. La piccola è improvvisamente andata in arresto cardiaco e, per cercare di salvarle la vita, è stata collegata all'Ecmo. Si tratta di un polmone artificiale che consente la circolazione extracorporea del sangue per permetterne l'ossigenazione. Non è bastato. I cardiochirurghi hanno tentato di intervenire sulla bambina, ma ormai non c'era più nulla da fare.

L'ESAME AUTOPTICO. I genitori non si sono dati pace per la morte della figlia e hanno presentato esposto in procura. Per capire quale patologia ha provocato la morte della bambina è stata ordinata l'autopsia.