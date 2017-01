"Fumo dal garage", vicino chiama i pompieri: donna trovata morta carbonizzata in auto

Una donna è stata trovata morta carbonizzata all'interno di un'auto nel garage di una villa singola, lunedì pomeriggio, in via Cavin Caselle a Villanova di Camposampiero.

MORTA CARBONIZZATA. A far scattare l'allarme è stato un vicino di casa della vittima, che ha notato del fumo uscire dal garage e ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono accorsi per spegnere le fiamme, ma al loro arrivo si sono resi conto che all'interno del veicolo c'era il corpo di una donna, ormai privo di vita. La vittima si chiamava Mara Maccagnan ed aveva 65 anni. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso: secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta per malore.