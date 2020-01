Tragedia in mattinata: giovane donna trovata senza vita in una stanza d'hotel

Drammatica scoperta martedì mattina all'hotel Arcella di via Jacopo Avanzo, dove una giovane donna è stata rinvenuta ormai senza vita.

Le indagini

Il ritrovamento del cadavere risale alla trada mattinata, quando il corpo è stato scoperto in una delle stanze della struttura, dove la vittima alloggiava. Nonostante l'arrivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul posto il Suem ha quindi lasciato il campo alla polizia scientifica per i rilievi del caso, proseguiti fino al pomeriggio. Secondo le prime indiscrezioni gli inquirenti non escluderebbero che il decesso possa essere collegato a un malore in conseguenza di un abuso di sostanze stupefacenti. Le indagini sono però tutt'ora al vaglio degli uomini della questura che stanno tentando di fare chiarezza sull'accaduto. La vittima è una 28enne di nazionalità italiana.