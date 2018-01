Tragedia in montagna: donna di 29 anni muore durante una passeggiata a Lamon

Ennesima morte in montagna: Maddalena Donati, donna di 29 anni residente in via Cavour 18 ad Albignasego ma domiciliata a Vicenza col marito, ha perso la vita a causa di una caduta nel corso di una passeggiata in montagna.

LA DINAMICA

È accaduto alle ore 12.30 circa nel territorio del comune di Lamon, in provincia di Belluno. La ragazza stava passeggiando col marito sul monte Coppolo quando è scivolata all'improvviso, precipitando. Maddalena Donati è morta per i traumi riportati nella caduta: inizialmente erano intervenuti i soccorsi dal Trentino, in quanto si pensava che il luogo in cui è avvenuta la disgrazia fosse di loro competenza. Sì è poi accertato, invece, che il fatto si era verificato (anche se di poco) nel territorio bellunese. Si è dunque proceduti coi soccorsi con la collaborazione dei carabinieri di Lamon, accorsi sul posto.