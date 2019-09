Stroncata da un arresto cardiaco: la trova esanime la badante arrivando al lavoro

Un arresto cardiocircolatorio non ha lasciato scampo a Franca Cattini, 85enne rinvenuta cadavere nella tarda mattinata di venerdì dalla donna che l'assisteva nelle faccende quotidiane.

Il ritrovamento

Poco prima delle 12 la badante di origine moldava è arrivata, come ogni giorno, nella villetta al civico 17 di via Europa a Este. Doveva cominciare il turno a casa di Franca, che rimasta vedova viveva sola da diverso tempo. Quando la donna ha varcato la soglia chiamando l'anziana per salutarla, nel non sentirla si è subito spaventata. L'ha cercata, trovandola poco dopo riversa a terra. Nonostante abbia immediatamente chiamato i soccorsi, il personale del Suem non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'85enne.

La causa della morte

Sul posto come da prassi sono intervenuti anche i carabinieri, arrivati con una pattuglia da Sant'Urbano, ma nessun dubbio è stato sollevato sull'origine naturale della morte. A quanto appurato dal medico, la pensionata era deceduta qualche ora prima, nella mattinata, per un malore. Con tutta probabilità a ucciderla è stato un arresto cardiaco. L'autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari, informati dai militari, che potranno ora procedere all'organizzazione dei funerali.