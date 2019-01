Tragedia di San Silvestro nell'Alta: donna muore dopo essere stata investita sulle strisce perdonali

L'ultimo giorno del 2018 è stato funestato da un terribile incidente: la 68enne Agnese Maria Squizzato ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

La dinamica

È successo alle ore 20 di San Silvestro in pieno centro a Massanzago, in via Roma: la donna, una pensionata del posto, stava attraversando la strada quando è stata travolta da P.D., 81enne di Borgoricco, alla guida di una Opel Astra. L'incidente è apparso subito gravissimo: la 68enne, scaraventata violentemente a terra dopo aver urtato il parabrezza, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 prima di essere trasportata d'urgenza all'ospedale di Camposampiero, dove però è morta alle ore 23.55 circa per sopravvenute complicazioni legate alle lesioni riportate. L'uomo, risultato negativo all'alcoltest,è stato denunciato per omicidio stradale dai carabinieri di Campodarsego, che hanno eseguito i rilievi del sinistro.