Rientra e trova la compagna esanime: stroncata in casa da un malore fatale

Tragedia domestica domenica pomeriggio nella zona Santissimo Crocifisso dove una donna di 54 anni è stata rinvenuta cadavere.

Il decesso

La triste scoperta risale alle 17 quando il compagno, uscito momentaneamente di casa per alcune commissioni, facendo rientro l'ha trovata ormai esanime. Dall'abitazione della coppia in via Pinelli è partita una chiamata al 118, ma nemmeno i sanitari hanno potuto fare nulla per salvarla accertandone la morte per cause naturali. Su posto è intervenuta anche la polizia che ha informato l'autorità giudiziaria. La vittima è la 54enne padovana Z.S.