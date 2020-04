I familiari non riescono a contattarla: 55enne rinvenuta cadavere in casa

Il telefono muto ha sollevato un terribile sospetto nei familiari di una 55enne di Cittadella, tramutatosi poco dopo in una tremenda certezza.

L'allarme

Giovedì sera i parenti della donna hanno allertato il 112 riferendo di non riuscire a mettersi in contatto con P.G.M. che risiedeva da sola in un appartamento di via Garibaldi, nel centro della cittadina murata. La donna non rispondeva al telefono e data l'emergenza sanitaria e il conseguente divieto di uscita per i congiunti era impossibile recarsi da lei di persona per controllare la situazione. Avvisati i carabinieri, una pattuglia ha raggiunto l'abitazione insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco che, non essendovi alcuna risposta della 55enne nemmeno al citofono, hanno forzato la porta d'ingresso.

Il ritrovamento

Una volta all'interno il dramma si è presentato agli occhi dei soccorritori. La donna giaceva esanime e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per un malore riconducibile a cause naturali. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata ricomposta e trasferita all'obitorio del vicino ospedale.

