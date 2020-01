Stroncata in casa da un malore, i familiari la trovano esanime a San Silvestro

Risale al pomeriggio del 31 dicembre il tragico ritrovamento del corpo di Maria Chiara Gamba, 67enne che viveva da sola nel quartiere Città Giardino.

Il ritrovamento

A dare l'allarme chiedendo aiuto ai sanitari del Suem è stato un parente della donna. Non riuscendo a contattarla in alcun modo il familiare ha raggiunto la sua abitazione di via Duca degli Abruzzi, trovandola ormai senza vita. Il personale medico non ha potuto che dichiararne la morte, che risalirebbe a qualche ora prima. Come da prassi sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha acclarato come il decesso fosse riconducibile con certezza a cause naturali escludendo ogni gesto di natura violenta.