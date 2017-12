Monselice, muore a 46 anni sconfitta dalla malattia: addio a Milena Ghirigatto

Venerdì mattina Milena Ghirigatto è spirata nell'ospedale di Schiavonia, dove era stata ricoverata in seguito all'improvviso aggravarsi delle sue già delicate condizioni di salute. Come riporta il mattino di Padova, la donna residente a Vighizzolo aveva 46 anni e lottava contro un grave male. Lascia il marito Bruno e i figli, Marco e Alessandro, il papà Annibale, la mamma Giovanna e i fratelli Michele e Giuseppe. Milena ha affrontato questo durissimo periodo esattamente come aveva affrontato qualsiasi sfida che la vita le aveva messo davanti: sicura, serena e con un grande sorriso. Le due doti umane, infatti, l'avevano fatta entrare nel cuore di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di percorrere un pezzo di strada con lei. Da tempo gestiva, assieme al marito, i campi sportivi del paese.

IL RICORDO.

I suoi cari sono stati travolti dall'affetto dimostrato da amici e conoscenti, e pure nelle pagine dei social che trattano delle faccende locali si sono moltiplicate le testimonianze d'affetto. Anche a Carceri la donna era molto conosciuta: il marito è nato e cresciuto in paese, dove la notizia è giunta nella mattinata di ieri. Le esequie si svolgeranno lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Vighizzolo, poi il feretro verrà tumulato nel cimitero di Castelbaldo: Milena riposerà nel paese che l'ha vista nascere.