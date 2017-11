Ingerì l'insulina della madre: 14enne muore dopo 13 giorni di agonia, aperta un'inchiesta

Non ce l'ha fatta la 14enne nigeriana con cittadinanza italiana che il 26 ottobre scorso era stata trovata in casa in stato di incoscienza dal padre. La giovane è morta in ospedale a Padova dopo 13 giorni di agonia. Accanto al corpo della ragazza era stata trovata una fialetta di insulina, farmaco che era in uso alla madre diabetica. Dai successivi esami medici era emerso che la ragazza ha avuto un’overdose di questa sostanza.

INCHIESTA.

Il pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un'inchiesta affidata alla squadra mobile. La prima ipotesi è quella del suicidio. Il padre aveva riferito alla polizia di essere uscito di casa verso l’ora di pranzo, lasciando la figlia sola nel letto perché non si sentiva bene. Al suo rientro l'aveva trovata priva di sensi.