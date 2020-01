Il Bacchiglione restituisce un corpo: è la mamma di Bovolenta scomparsa lunedì

Si è conclusa con il ritrovamento del cadavere la scomparsa di Roberta Girotto, 50enne madre di tre figli sparita nel nulla la mattina di lunedì dalla sua abitazione di via Drigo a Bovolenta.

Il recupero

Il tragico ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì in via Argine Sinistro nelle acque del fiume Bacchiglione. Sul posto i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco con gli uomini della protezione civile e personale dei vigili del fuoco che, avvistata la salma, l'hanno riportata a riva e ricomposta avvertendo l'autorità giudiziaria. Avvenuto il riconoscimento, il corpo è stato messo a disposizione dei familiari. La pista investigativa privilegiata è quella del gesto estremo.

La scomparsa

Roberta Girotto si era allontanata da casa alle 8 del 20 gennaio, dopo essere stata a cena con amici la sera precedente. Alcune telecamere l'avevano ripresa circa venti minuti più tardi in via Verdi e via Risorgimento, poi per tre giorni di lei non si sono avute notizie fino al tragico epilogo odierno.