E' morta a Tokyo, Sabrina Bullaro: malata di fibrosi cistica è rimasta bloccata in Giappone

Sabrina Bullaro, 38 anni, era malata di fibrosi cistica. Originaria di Padova, si trovava a Tokyo per motivi di studio. Il Giappone era la sua grande passione. Il 17 maggio scorso a Tokyo era dovuta ricorrerre alpronto soccorso. Sabrina era stata colpita da un abrutta polmonite e le sue condizioni erano peggiorate anche a causa dell'emergenza Covid e si era reso necessario il suo immediato rimpatrio. Il volo che avrebbe dovuto riportare Sabrina in Italia era previsto martedì alle 17 all'aeroporto Catullo di Verona. Ad avvisare la famiglia della morte della figlia è stato il console italiano in Giappone.

