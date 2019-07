Tragico frontale sulla 308: coinvolte tre auto, un morto e due feriti lievi

Tragico incidente frontale nella mattinata di domenica sulla 308, la strada Regionale del Santo, dove all'altezza dell'uscita di Borgoricco si sono scontrate frontalmente una punto bianca e altre due utilitarie. Secondo le prime informazioni l'incidente avrebbe provocato il decesso di una persona, colto con tutta probabilità da malore prima di innescare la carambola. Altre due persone coinvolte nel sinistro sarebbero scese autonomamente dalla loro autovettura e sono state trasportare in ospedale per le visite del caso. Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo insieme al personale medico e la polizia stradale di Treviso che sta procedendo per i rilievi. Il traffico lungo la Regionale è paralizzato.

Notizia in aggiornamento