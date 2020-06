Tremendo schianto in serata lungo la Pelosa: morti due padovani, un ferito grave

Tragedia nella prima serata del 2 di giugno a Saccolongo tra via San Martino e via Pelosa dove in un incidente stradale sono decedute due persone e una terza è rimasta ferita in maniera gravissima. Sul posto stanno operando i sanitari del Suem 118 che hanno elitrasportato a Padova il ferito. Il traffico al momento è bloccato. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi.

Chi sono i deceduti

Stando a quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Padova a perdere la vita è stato l'automobilista alla guida della Peugeot 205, Eliseo Rocco, cinquantenne tassista residente in città e il passeggero che era seduto al suo fianco, Manuel Michelotto, 42 anni che viveva a Mestrino nella frazione di Arlesega e che era impiegato. Il terzo amico rimasto ferito è F.U., classe 1981, che vive a Selvazzano Dentro ed è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato elitrasportato in pronto soccorso a Padova. Sull'esatta dinamica di quanto avvenuto sono ancora in corso accertamenti da parte dei militari. L'utilitaria bianca, un vecchio modello, si è accartocciata, distruggendosi contro il muretto. Il gruppo di amici aveva trascorso il pomeriggio in compagnia durante la giornata di Festa. Sul punto dell'incidente sono arrivati anche i parenti delle vittime a cui è spettato il triste compito del riconoscimento.