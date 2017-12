Manager padovano trovato morto a New York: mistero sul decesso di un 50enne

Un padovano di 50 anni è stato trovato morto nella sua casa di New York. Come riporta il Gazzettino di Padova, l’uomo che faceva il manager di alta moda, non ha dato sue notizie per alcuni giorni. Gli amici hanno allertato la polizia che l’ha trovato senza vita sul divano della sua abitazione.

IL FERMI

Alessandro Parladori, 50anni, non ha più risposto ai messaggi e alle telefonate della sua famiglia che abita ancora a Padova. Un amico che vive nella grande mela ha chiamato i soccorsi: l’uomo era senza vita sul divano di casa. Su di lui non c’erano segni di violenza. Stando alle testimonianze, il 50enne da qualche tempo soffriva di problemi di salute, che non sembravano comunque così gravi da portarlo alla morte. Sul caso stanno indagando le autorità americane che nei prossimi giorni effettueranno l’autopsia sul cadavere per chiarire le cause del decesso. Parladori dopo aver frequentato il liceo Fermi si era iscritto a giurisprudenza a Padova e poi aveva finito gli studi negli Stati Uniti. In città aveva gestito due locali in centro storico.